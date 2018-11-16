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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:42 م
خالد صلاح
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اعتقال 100 من مسلمى الروهينجا فى ميانمار

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:44 م
اعتقال 100 من مسلمى الروهينجا فى ميانمار الروهينجا
أ ش أ
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اعتقلت السلطات فى ميانمار أكثر من 100 شخص من أقلية الروهينجا المسلمة، كانوا على متن قارب قبالة سواحل مدينة رانجون.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة عن أحد المسئولين قوله: إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم فروا من أحد المعسكرات فى ولاية (راخين) الواقعة شمال البلاد.

وكان نحو 700 ألف من مسلمى الروهينجا قد فروا من ميانمار جراء حملة القمع التى شنها الجيش فى ميانمار العام الماضي، وتوجهوا إلى بنجلاديش.

يشار إلى أن مسلمى الروهينجا فى ميانمار محرومون من المواطنة والحقوق المدنية فى البلاد ذات الأغلبية البوذية، كما يعانون من التمييز بصورة مرتفعة.

 

 


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