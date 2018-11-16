اضحك كركر.. زوار حديقة حيوان الإسكندرية يحتمون من الأمطار فى الأقفاص.. صور

كتب محمد رضا

تشهد محافظة الإسكندرية، هطول أمطار على مدار الأيام الجارية، وذلك فى ظل الظروف الجوية المتقلبة وتغير الفصول، وإن كان هذا الأمر عاديًا مع قدوم فصل الشتاء، إلا أن سقوط الأمطار عادة ما يلازمها المواقف الطريفة التى يتعرض لها الناس فى الشوارع عند سقوط الأمطار المفاجئ.

وفى مشهد طريف بمحافظة الإسكندرية، تزاحم زوار حديقة الحيوان للاحتماء من الأمطار التى فاجأتهم أثناء تنزههم برفقة أطفالهم فى الحديقة، وفى محاولة منهم لتفادى الابتلال بمياه الأمطار، دخل الآباء والأمهات والأطفال إلى أقفاص الحيوانات الفارغة، وهو ما أثار سخرية الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



زوار حديقة حيوان الإسكندرية فى أقفاص الحيوانات

ونشرت صفحات مهتمة بشئون محافظة الإسكندرية، صورًا لزوار حديقة الحيوان داخل أقفاص الحيوانات الفارغة والمحاطة بالأسلاك للاحتماء من مياه الأمطار، وعلقوا عليها "الدنيا شتت النهاردة فى حديقة الحيوان والعقل البشرى حسم القرار والناس دخلت القفص".

ويذكر أن محافظة الإسكندرية، كانت قد شهدت هطول أمطار متوسطة، على مناطق متفرقة، فيما كثفت الأحياء أعمال الاستعداد لكسح تراكمات المياه من الشوارع، وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارىء القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار وتوقعات الأرصاد الجوية والتى أشارت إلى سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.