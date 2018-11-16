ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1277 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1413 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.3 مليون ورقة منفذة على 1071 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 73.41% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.59%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3622 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 843 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1177 مليون جنيه، بحجم تداول 273 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 40 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4798 مليون جنيه بحجم تداول 1116 ورقة مالية منفذة من خلال 113 ألف عملية.