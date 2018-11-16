إطلاق نار قرب مدرسة بأسيوط بسبب مشاجرة والأمن يتدخل

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط في ضبط شخص بحوزته سلاح نارى لإطلاقه أعيرة نارية أمام إحدى المدارس الإبتدائية بالقوصية لوجود مشاجرة بين تلميذين بالمدرسة.

وتلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من مدير مدرسة إبتدائية بناحية بنى قرة بقيام " وليد ك" عامل، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى إثر مشاجرة بين تلميذين بالمدرسة أحدهما من أقاربه.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته "بندقية آلية" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب .