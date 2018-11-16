video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إطلاق نار قرب مدرسة بأسيوط بسبب مشاجرة والأمن يتدخل

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:31 ص
إطلاق نار قرب مدرسة بأسيوط بسبب مشاجرة والأمن يتدخل المتهم
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط في ضبط شخص بحوزته سلاح نارى لإطلاقه أعيرة نارية أمام إحدى المدارس الإبتدائية بالقوصية لوجود مشاجرة بين تلميذين بالمدرسة.

وتلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من مدير مدرسة إبتدائية بناحية بنى قرة بقيام " وليد ك" عامل، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى إثر مشاجرة بين تلميذين بالمدرسة أحدهما من أقاربه.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته "بندقية آلية" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تدمير مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودى بين العراق وسوريا

المدارس

اطلاق رصاص

اسيوط

حملات امنية




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة