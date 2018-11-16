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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:55 م
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إصابه 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالقليوبية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:53 م
إصابه 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالقليوبية اسعاف - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إثر انفجار أحد الإطارات على الطريق الحر بمركز طوخ تم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بالواقعة، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف.
 
وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة نصف نقل يستقلها مجموعة من الأشخاص بالطريق الحر كانوا في طريقهم لتهنئة عروسين بـ"الصباحية" انفجر أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق وإصابة 8 أشخاص من مستقليها وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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