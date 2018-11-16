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إصابة عاملين برش خرطوش وجروح فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بدمنهور

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:02 م
إصابة عاملين برش خرطوش وجروح فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بدمنهور مشاجرة -ارشيفيه
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب عاملين برش خرطوش وجروح قطعية فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بمدينة دمنهور بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور بحدوث مشاجره بشارع البطاط دائرة القسم .
 
بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجره بين كل من طرف أول : س ع ه  26 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وطرف  ثانى " م ع ال  39  سنة عامل  مصاب بجرح قطعى بالرأس  و" ص أ ص" 27 سنة سائق وجميعهم يقيمون بذات الناحيه  لخلافات ماليه بينهم  قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول.
 
تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم  من ضبط السلاح المستخدم، وبسؤال طرفى المشاجره قرروا بمضمون ماتقدم .
 
تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 

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