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إصابة سائق بحروق أثناء وضعه بنزين داخل "توك توك" بالبحيرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:26 ص
إصابة سائق بحروق أثناء وضعه بنزين داخل "توك توك" بالبحيرة مصاب بحروق-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب سائق بحروق شديدة أثناء قيامه بوضع كمية من البنزين داخل "توك توك " الخاص به.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المحموديه من مستشفى كفرالدوار العام بوصول "عصام .ا.م"،43 سنة، سائق ومقيم بالمنشيه الجديدة، مركز المحمودية، مصاب بحروق  من الدرجه الثالثه والمحول من مستشفى رشيد العام. 
 
بسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بوضع كمية من البنزين بدراجته البخارية "توك توك" أمام منزله ممسكاً بيده عقب سيجاره مشتعل اشتعلت النيران بملابسه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
 
 

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