أنور قرقاش: رفض الشيوخ الأمريكى وقف مبيعات الأسلحة البحرين مؤشر إيجابى

كتب هيثم سلامة

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكى قرار وقف مبيعات أسلحة للبحرين مؤشر إيجابى فى ظل التدخلات الإيرانية.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر:"رفض مجلس الشيوخ الأمريكي وبأغلبية كبيرة، مشروع قرار وقف مبيعات أسلحة للبحرين مؤشر إيجابي حول الأولويات الاستراتيجية في واشنطن في ظل التدخلات الإيرانية".

وتابع:"بعيدا عن الخطاب العاطفي والاستهداف السياسي، الرفض في حد ذاته قرار يؤكد الالتزام بأمن الخليج العربى".