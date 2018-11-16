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أصوات الرعد المدوية وموجات البرق تضرب سماء الكويت مجددا وسط أمطار غزيرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:03 ص
أصوات الرعد المدوية وموجات البرق تضرب سماء الكويت مجددا وسط أمطار غزيرة أمطار الكويت
أ ش أ
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دوت أصوات الرعد بقوة مساء اليوم الخميس فى الكويت، بينما أضاءت موجات البرق سماءها وسط أمطار غزيرة.

وجددت وزارة الداخلية الكويتية تحذيراتها للمواطنين والوافدين، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى عدد من المناطق.

وشهدت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية فى الكويت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، فيما واصل رجال وزارة الأشغال والبلدية الكويتية، وفرق للطوارىء جهودهم لشفط المياه، خاصة بعد اغلاق وزارة الداخلية الكويتية لعدد من الطرق أمام حركة سير السيارات بعد ارتفاع منسوب المياه بها.

كما شاركت فرق من الجيش الكويتى، والحرس الوطنى، فى عملية التعامل مع مياه الأمطار، والتى هطلت بغزارة ابتداء من مساء أمس.

وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، استمرار تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات اليوم الخميس، بسبب موجة الطقس السيىء، التى من المتوقع انحسارها ظهر غد الجمعة.


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