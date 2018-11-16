كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 16-11-2018، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل، بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 %، عن التسوية السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 %، إلى 56.96 دولار للبرميل

ويأتى ذلك وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية فى الإنتاج الأمريكى.





توقعات بخفض الإنتاج



وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسى من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث فى عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

وتريد السعودية أن تقلص أوبك الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أى ما يعادل نحو 1.5 % من الإمدادات العالمية، وفقا لما قالته مصادر لرويترز خلال الأسبوع الجاري.

وستكون السعودية راغبة فى مشاركة روسيا كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من يناير 2017، على الرغم من أن روسيا لم تتعهد إلى الآن بتجديد أى إجراء مشترك.





إنتاج قياسى للولايات المتحدة



وبينما تفكر أوبك فى تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضى عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، وزاد الإنتاج الأمريكى بنحو 25 % منذ بداية العام الجاري.

والإنتاج الأمريكى القياسى يعنى أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعى فى نحو عامين.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى التاسع من نوفمبر تشرين الثانى إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2017.





العراق يستأنف صادرات الخام من كركوك بعد تعليقها شهرا



فيما قالت مصادر بقطاع النفط يوم الجمعة إن العراق استأنف صادراته من نفط كركوك بعدما توقف قبل أكثر من عام وسط خلاف بين الحكومة المركزية فى بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل.

ويعد هذا التطور نصرا للحكومة الأمريكية التى كانت تمارس ضغوطا على الجانبين لتسوية الخلاف واستئناف التدفقات من أجل المساعدة فى معالجة نقص الخام الإيرانى فى المنطقة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

وقالت المصادر إن التدفقات استؤنفت يوم الجمعة عند مستوى متوسط تراوح بين 50-60 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستويات ذروة بلغت 300 ألف برميل يوميا خلال بعض أشهر 2017، وإن من غير الواضح متى وإلى أى مدى ستزيد تلك الإمدادات.