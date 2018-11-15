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40 قيادة طلابية جديدة بينهم 7 طالبات باتحادات طلاب كليات جامعة المنيا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:23 ص
40 قيادة طلابية جديدة بينهم 7 طالبات باتحادات طلاب كليات جامعة المنيا انتخابات اتحاد الطلاب - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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أعلن الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن فوز 40 قيادة طلابية برئاسة اتحادات طلاب كليات جامعة المنيا العشرين للعام الجامعى 2018/2019، بعد مُضى أسبوعين من بدء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية التى ترشح لها 932 طالب وطالبة بجميع كليات الجامعة، مشيرًا أنه لأول مرة بجامعة المنيا تصعد 7 طالبات لتفوز برئاسة الاتحاد الطلابى بالكليات لهذا العام.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب أحمد مصباح برئاسة اتحاد طلاب كلية الآداب، والطالبة هدير خالد نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الكلية، بينما فاز الطالب عبد الرؤوف عماد برئاسة اتحاد طلاب كلية العلوم، والطالب محمود ممدوح نائبًا له، كما فاز الطالب عاصم أحمد برئاسة اتحاد طلاب كلية الصيدلة، والطالب مصطفى محمود نائبًا لرئيس اتحاد الصيدلة.

بينما فازت الطالبة أمنية درويش برئاسة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان والطالب محمد رجب نائبًا لها، وفاز الطالب عبد الرحمن محمد برئاسة اتحاد طلاب كلية الطب البشرى والطالب على محمد نائبًا له، وفى كلية التربية الرياضية فاز الطالب عبد الله هشام برئاسة الاتحاد والطالب إسلام محمد نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الكلية، وبالزراعة فاز الطالب محمد زغلول برئاسة الاتحاد والطالب أحمد سيد نائبًا لرئيس الاتحاد، وفى التمريض فاز الطالب أشرف محمود برئاسة الاتحاد والطالب أحمد سلامة نائبًا له، وفاز الطالب مصطفى رضا برئاسة اتحاد طلاب كلية التربية الفنية والطالب محمود صابر نائبًا لرئيس الاتحاد، وفاز حسين عز الرجال برئاسة اتحاد طلاب دار العلوم والطالب عصام زكى نائبًا لرئيس الاتحاد.

وبالهندسة فاز الطالب فضل طارق برئاسة الاتحاد وعمرو شعبان نائبًا لرئيس الاتحاد، وفى الحاسبات والمعلومات فاز الطالب معتز محمد برئاسة الاتحاد والطالب علاء دردير نائبًا لرئيس الاتحاد، وفاز الطالب علاء الدين محمد شعراوى برئاسة اتحاد طلاب السياحة والفنادق والطالبة صوفيا سليم نائبة لرئيس اتحاد السياحة والفنادق، وبالتربية النوعية فاز الطالب محمود محمد برئاسة الاتحاد ومحمد إبراهيم نائبًا لرئيس الاتحاد، وبالتربية للطفولة المبكرة فازت آلاء أحمد برئاسة اتحاد طلاب الكلية والطالبة تقوى عماد نائبةً لرئيسة الاتحاد، وفاز محمد عليان برئاسة اتحاد طلاب كلية الطب البيطرى والطالب مصطفى ناصر نائبًا له، وبالفنون الجميلة فاز محمود محمد ربيع برئاسة اتحاد طلاب الكلية والطالب شريف علاء الدين نائبًا لرئيس الاتحاد.

وفى التربية فاز الطالب إيهاب محمود عبد الرحمن برئاسة اتحاد طلاب الكلية ومحمد سيد نائبًا لرئيس الاتحاد، وبالألسن فاز الطالب أحمد عادل برئاسة الاتحاد والطالبة نهال عامر نائبة لرئاسة الاتحاد، وأخيرًا بكلية الحقوق فاز الطالب عمرو خالد برئاسة الاتحاد والطالبة جهاد محمود عثمان نائبةً لرئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق.

ومن المقرر أن تختتم صباح اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من نوفمبر أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا بانتخاب أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى جامعة المنيا.


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