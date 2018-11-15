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116 رحلة تابعة لمصر للطيران تغادر مطار القاهرة للمطارات والعواصم العالمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:59 م
116 رحلة تابعة لمصر للطيران تغادر مطار القاهرة للمطارات والعواصم العالمية مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الخميس 116 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي  متجهة الى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها 8 الاف و388 راكب.  
 
وسيرت الشركة 41 رحلة جوية الى المطارات والمدن السياحية والاثرية المصرية لنقل  اكثر من 3 آلاف سائح سائح مصري وأجنبي مع بداية الموسم الشتوي حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة الى الاقصر واسوان وابو سمبل وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 

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