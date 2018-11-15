‎صور ..ختام مؤتمر هيئة الرقابة المالية وتكريم المحاضرين

أحمد عبد الهادى

اختتم الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الجلسة النقاشية ، حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرارالأسواق والمالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.



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وقام عمران ، بتسليم شهادات تقدير للمحاضرين ، عبد الحميد ابراهيم رئيس الهيئة الأسبق ، ومصطفي خليل ، عضو الهيئة ، و هيثم علي ، عضو الهيئة والمستشار محمد عبد الكريم ، مستشار الهيئة ، والدكتورة إيمان ذكريا ، و عبد المنصف العدوى ، والمستشار عبد الرازق مهران، وعدد آخر من المستشارين.



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ودارت حلقات النقاش،في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.



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وحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.‎