وكيل تعليم دمياط يحذر العاملين بالإدلاء بأى تصريحات تضر بالعملية التعليمية

دمياط معتز الشربينى

حذر السيد أحمد سويلم ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جميع العاملين بالقطاع التعليمي من الإدلاء بأى معلومات أو إعطاء بيانات أو تصريحات لأى جهة إلا بموافقة شخصية منه، وشدد على ضرورة تقنين النشرعلي صفحات التواصل الخاصة بالمدارس وبمنع التصوير داخل المدارس وخصوصا للمتابعين ، قائلا : ما نقوم به داخل المدارس هو جزء من عملنا وواجبنا وليس إنجازا يستحق التوثيق.

وأكد "سويلم" أن تلك الصفحات أنشئت خصيصا" لنشر مايخص العملية التعليمية وللتواصل مع أولياء الأمور ، ولا يجب نشر غير ذلك، محذرا بعدم نشر أى مستندات حكومية خاصة بالتربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للمعلمين أو لصفحات رسمية تابعة للإدارات التعليمية أو المدارس، ومن يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.