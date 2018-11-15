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وكيل تعليم الوادى الجديد يشيد بمبادرة قبطى لرفع كفاءة مصلى بالخارجة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:37 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يشيد بمبادرة قبطى لرفع كفاءة مصلى بالخارجة المعلم المسيحى والطلاب
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أشاد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد  بمبادرة معلم مسيحي في مدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية , لرفع كفاءة وإحلال المصلي المدرسي الذي كان يعاني من الإهمال و وعدم النظافة حيث قرر المدرس المسيحي طرح مبادرة للطلاب للبدء في أعمال التنظيف ورفع الكفاءة المصلي وترميم واحلاله بالجهود الذاتية.
 
 
وقال التداوي أن المدرس بولس لمعي بطرس معلم أول الدراسات الاجتماعية بمدرسة المروة الإعدادية ,  نموذج مشرف للوحدة الوطنية وتآخي المسلم والمسيحي " يدًا واحدة " حيث أطلق مبادرة لصيانة وتجميل مسجد المدرسة وجاهزيته لتدريس مادة التربية الدينية الإسلامية وأداء الصلاه فيه. 
 
 
وأضاف التداوي أن هذا النموذج يعكس مدى تماسك النسيج الوطني والوحدة الوطنية في محافظة الوادى الجديد وسان كل ربوع مصر من تالف ومحبة وتسامح بين المسلمين والأقباط حفاظا على أمن وأمان الوطن ودرء كافة المحاولات التي تستهدف تلك الوحدة الوطنية المتماسكة. 
 
 
 
 
 

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