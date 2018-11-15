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وكالة فيتش: تركيا تنتظرها حالة من الركود الاقتصادى فى عام 2019

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:24 م
وكالة فيتش: تركيا تنتظرها حالة من الركود الاقتصادى فى عام 2019 أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد التركي خلال عامي 2018 و 2019.

وأوضحت وكالة فيتش فى تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية أن أزمة مؤشر العملات الأجنبية ومعدلات التضخم المرتفعة والعقبات في شروط التمويل الخارجي خلقت صدمة اقتصادية ستتسبب في دفع البلاد إلى حالة من الركود خلال عام 2019.

وخفضت الوكالة الائتمانية توقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد التركي خلال عامي 2018 و2019 إلى 3.6 % و1.9%حسب الترتيب، بعدما كانت هذه المعدلات تبلغ 4.1 و 3 %.

والركود هو وضع يعكس نموا سلبيا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال ربعين أو أكثر في الاقتصاد الكلي، ويعتبر الركود الطويل انهيارًا اقتصاديًا.

تجدر الإشارة إلى كشف وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بأن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 2 % خلال عام 2019.

 

 

 


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تركيا

وكالة فيتش

اقتصاد

انقرة




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