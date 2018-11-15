وقف مسئولين بـ"تموين بيلا" بكفر الشيخ عن العمل لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19053 لسنه 2018، بوقف مدير إدارة تموين بيلا، ورئيس قسم الرقابة بإدارة التموين، ومفتش تموين ثانى بإدارة تموين بيلا، عن العمل لتسهيلهم استيلاء أصحاب 18 مخبز ببيلا على 254 ألف جنيه من المبالغ المالية المخصصة لدعم الخبز التموينى دون وجه حق، وذلك بعد فحص هذه الملفات وكافة الإجراءات الخاصة، وعليه تم إحالة هؤلاء المسئولين إلى النيابة العامة مع التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ.

وعلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف وتكليف من يحل محل المذكورين فى أداء عملهم تحقيقاً لانتظام وسير العمل.

كما أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مسئول الدفع الإلكتروني بإدارة الحامول التعليمية إلى النيابة الإدارية لصرف مكافآت مالية بلغت 224 ألف جنيه قيمة الإشراف على امتحانات الثانوية العامة ل 283 من العاملين بدون وجه حق لعدم اشتراكهم في امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة الى عدد من العاملين المقيدين بإدارات تعليمية أخرى داخل وخارج المحافظة أو بالمعاش أو متوفيين، وعدم قيامه بتحديث بيانات العاملين بالإدارة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد فحص هذه الملفات وكافة الإجراءات الخاصة وعليه تم إحالة هؤلاء المسئولين الى النيابة العامة مع التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ.

وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديرية المالية بكفرالشيخ بوضع آلية فورية لاسترداد المبالغ المنصرفة بدون وجه حق لبعض العاملين الغير مستحقين بمكافأة امتحانات الثانوية العامة، وإخطار النيابة الإدارية بما تم اتخاذه من إجراءات.