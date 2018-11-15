وزير النقل: 1300 مزلقان بالجمهورية و30 يونيه 2020 سننتهى من تطوير 70%

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن كوبرى الشرقاوية الجديد لا يمثل خلل للأزمة المرورية بالطريق الزراعى فقط، وإنما هو عنصر أمان للمواطن، وفق السياسة التى تتبناها وزارة النقل لتوفير الأمان والسرعة وحل الأزمة المرورية، حيث أن الكوبرى يحل أزمة المزلقانات وحماية المواطن.

وأكد وزير النقل أنه يوجد فى مصر 1300 مزلقان شرعى تسعى الوزارة إلى حل مشاكلهم من خلال إنشاء كبارى لحماية المواطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تساهم فى هذا الدور بشكل كبير بالتنسيق مع هيىة الطرق والكبارى، موضحا أن الوزارة بحاجة إلى ميزانية ضخمة لحل أزمة تلك المزلقانات وبالفعل تم الانتهاء من 35 مزلقان بكبارى جديدة.

وأوضح وزير النقل أن كوبرى الشرقاوية خدمى بالدرجة الأولى، ويحل أزمة الطريق الزراعى، حيث إن هذه المنطقة تمر بها 4 خطوط للسكك الحديدية وبالتالى تمثل خطرا كبير على الأهالى أثناء العبور، وبناءه يتم تسهيل حرمة المرور للأشخاص بين شرق وغرب السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم وضع خطة واضحة المعالم لتطوير المزلقانات وتنفيذها وفقا لثلاث عناصر، وهى الوقت والتمويل والعنصر البشرى، مشيراً إلى إنه فى 30 يونيو 2020 م سيتم الانتهاء من تطوير 70% من المزلقانات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل إلى القليوبية اليوم الخميس، لوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، حيث يبلغ طول الكوبرى 2 كيلو متر فى اتجاهين يبدا من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 200 مليون جنيه.

وكان فى استقبال الوزير الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب وعدد من المسؤلين.

ويخدم هذا الكوبرى قرابة 3 مليون مواطن من أبناء مدينة شبرا الخيمة والمدن المجاورة، ويربط بين منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعى مباشر، والاستغناء عن المزلقان الذى يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها وباقى المحافظات.

ومن جانبه أشار وزير النقل، إنه تبلغ مدة التنفيذ 18 شهر وطول الكوبرى فى الاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعى 670 متر وطول الكوبرى فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى إلى ميت نما 600 متر وعرض الكوبرى 9 متر عبارة عن حارة مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر بناء الكوبرى تطويرا للطريق الزراعى، حيث سيتم توسعة الطريق على الكوبرى القائم على ترعة الشرقاوية فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الوجة البحرى، من حارتين إلى ثلاث حارات عن طريق تحريك الكوبستات الفاصلة بين الاتجاهين، كما أن بناء الكوبرى يتم تقسيمه إلى ثلاث حارات لكل اتجاه بعد عمل الكوبرى فى المنطقة التى سيتواجد بها مطلع ومنزل الكوبرى على جانبى الطريق.