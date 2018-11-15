وزير النقل يشترى تذكرة مترو من محطة شبرا الخيمة ويتابع انتظام العمل.. صور

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة مفاجئة لعدد من محطات الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام العمل وتقديم التسهيلات للركاب فى وقت الذروة، حيث بدأت الجولة المفاجئة من محطة شبرا الخيمة، وتوجه الوزير لأحد شبابيك التذاكر، واشترى تذاكر له ولفريق العمل معه لمتابعة سرعة حصول الركاب على التذاكر.

وتفقد وزير النقل محطتى العتبة والاستاد وتأكد من عمل السلالم الكهربائية بها وكذلك اطمأن على زمن التقاطر وعلى عمل اللوحات الإلكترونية بالخط الثالث، التى توضح موعد قدوم القطارات وعلى عمل المصاعد الكهربائية بالمحطات المتواجدة بها، مطالبا بضرورة صيانتها ومتابعة تشغيلها باستمرار لأهميتها لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما استقل وزير النقل قطارا بالخط الثاني وآخر بالخط الثالث والتقى بعدد من الركاب، وأكد لهم على أنه جار تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخط الأول والثاني للمترو واستكمال مراحل الخط الثالث، مشيرا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

ووجه الوزير مسئولى المحطات بالمترو بالدفع الفورى بقطارات إضافية فى حالة زيادة كثافة الركاب واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للتصدى للباعة الجائلين وكذلك الاستعداد الدائم لفرق الصيانة وانتشارها بالمحطات.



وزير النقل يشترى تذكرة لنفسه بالمترو وزير النقل يشترى تذكرة لنفسه بالمترو