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وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:25 م
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019 اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أشرف عزوز
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أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية وفق ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.
 
وأضاف الوزير فى لقاء مع شباب المحافظات، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع شباب المحافظات بشكل منتظم من أجل الاستماع المبادرات التى تهدف للنهوض بالمحافظات.
 
كما أكد وزير التنمية المحلية، أن تكلفة إصلاح الطرق فى المحافظات تبلغ 35 مليار جنيه، وهى القيمة التى قدرتها اللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه بالفعل بدأ إصلاح بعض الطرق بداية من العام المالى الحالى.
 
وأشار شعراوى، إلى أن منظومة النظافة الجديدة تكلفتها 7 مليارات جنيه سنويا لإنشاء البنية الأساسية وإدارة هذه المنظومة.
 
وأضاف الوزير، أن الحكومة انتهت من 75% من تغطية المدن بالصرف الصحى و30% بالقرى، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأن الحكومة تعمل جاهدة للوصول لتغطية 60% من القرى بالصرف الصحى.

 


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