وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

أشرف عزوز

أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية وفق ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.

وأضاف الوزير فى لقاء مع شباب المحافظات، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع شباب المحافظات بشكل منتظم من أجل الاستماع المبادرات التى تهدف للنهوض بالمحافظات.