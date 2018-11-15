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وزير التنمية المحلية: الجرى وراء الوظائف الحكومية انتهى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:56 م
وزير التنمية المحلية: الجرى وراء الوظائف الحكومية انتهى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
أشرف عزوز
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قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الجري وراء الوظائف الحكومية انتهى، وفى الوقت الحالى نركز تنمية الابتكار لدى الشباب وتطوير القطاع الخاص .
 
وأضاف الوزير فى لقائه بشباب المحافظات بالوزارة، اليوم الخميس، أن الشباب ذوى الاعاقة لديهم دفعة معنوية كبيرة من أجل الاندماج ف المجتمع مطالبا بضرورة وجود أفكار تعمل على هذه الفئة .
 
واستمع الوزير لمبادرة شباب من محافظة كفر الشيخ التى قامت على تخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين بنسبة 30% من خلال التواصل مع التجار وانشاء منافذ اسبوعيا فى قرى المحافظة .
 
وفى سياق منفصل، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تكلفة اصلاح الطرق فى المحافظات تبلغ 35 مليار جنيه، وهى القيمة التى قدرتها اللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفا أنه بالفعل بدا اصلاح بعض الطرق بداية من العام المالى الحالى .
 
وأكد اللواء شعراوى، أن منظومة النظافة الجديدة تكلفتها 7 مليارات جنيه سنويا لانشاء البنية الأساسية وإدارة هذه المنظومة .
 
وأضاف الوزير، أن الحكومة انتهت من 75% من تغطية المدن بالصرف الصحى و30% بالقرى، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأن الحكومة تعمل جاهدة للوصول لتغطية 60% من القرى بالصرف الصحى.
 

 


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