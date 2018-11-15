وزير التنمية المحلية: الجرى وراء الوظائف الحكومية انتهى

أشرف عزوز

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الجري وراء الوظائف الحكومية انتهى، وفى الوقت الحالى نركز تنمية الابتكار لدى الشباب وتطوير القطاع الخاص .

وأضاف الوزير فى لقائه بشباب المحافظات بالوزارة، اليوم الخميس، أن الشباب ذوى الاعاقة لديهم دفعة معنوية كبيرة من أجل الاندماج ف المجتمع مطالبا بضرورة وجود أفكار تعمل على هذه الفئة .

واستمع الوزير لمبادرة شباب من محافظة كفر الشيخ التى قامت على تخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين بنسبة 30% من خلال التواصل مع التجار وانشاء منافذ اسبوعيا فى قرى المحافظة .