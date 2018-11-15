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وزير التعليم العالى: 29 ألفا تنافسوا بانتخابات الطلاب فى تجربة ديمقراطية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:09 م
وزير التعليم العالى: 29 ألفا تنافسوا بانتخابات الطلاب فى تجربة ديمقراطية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الانتخابات الطلابية بالجامعات تجربة ديمقراطية مهمة، تبعث برسائل كثيرة، مشيرا إلى أن ممارسة الديمقراطية تبدأ من الجامعة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم الخميس، فى إعلان تشكيل الاتحاد الطلابى لجامعة القاهرة، من خلال الانتخابات الطلابية بالعام الجامعى 2018 – 2019.، أن فترة الجامعة مهمة، وليس لتلقى العلم فقط ولكن لبناء الإنسان والقائد، وممارسة جزء من الحقوق، وتقديم مواطن صالح لوطنه.

وقال عبد الغفار: "حرصنا من العام الماضى على تفعيل الانتخابات الطلابية بالجامعات، وهى رسالة، بعد مشاركة 29 ألف طالب بالانتخابات الطلابية بالجامعات، مع مشاركة كبيرة للبنات بنسبة 40% وأكثر من 50% بنين".

كما أكد الوزيرأن الأنشطة الثقافية والاجتماعية والأسر والعلوم، مهمة جدا ولابد أن تكون مفعلة، قائلا: "الطلاب الممثلون لطلابهم أن يكون على قدر المسئولية وهمزة الوصل مع إدارات الجامعة".

 وأشار الوزير، إلى أن الانتخابات الطلابية ممتعة أفرزت على مدار تاريخ مصر قادة كبار، قائلا: "جميع القادة جاءوا من الجامعة وخاضو انتخابات الجامعة، من خلال ممارسة ديقراطية مهمة، وأتمنى أن يكون الطلاب على قدر المسئولية وتحسين الخدمات الطلابية".

ولفت وزير التعليمى العالي، إلى أن جامعة القاهرة عريقة، ولها تراث عظيم، ولابد من الاستفادة منها، مناشدا الطلاب بالتمتع فى سنوات الجامعة، قائلا: "من أمتع سنوات العمر ليس العلم ولكن كل الأنشطة والثقافات المختلفة".

وهنأ الوزير الطلاب بنهاية الاستحقاق الطلابى للعام الجامعى الحالي، متمنيا أن يكون عام دراسى كبير بأنشطة كبيرة متنوعة.


 

 


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