وزير التعليم العالى يصل جامعة عين شمس لحضور انتخاب اللجنة العليا لاتحاد الطلاب

كتب محمود راغب

وصل، منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لدار الضيافة بجامعة عين شمس لحضور انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وكان فى استقباله الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والنظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة وعمداء ووكلاء الكليات .

ومن المقرر أن يشهد الوزير انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه وهى: لجنة الأسر، اللجنة الاجتماعية والرحلات، اللجنة الرياضية، اللجنة الفنية، اللجنة الثقافية والإعلامية، لجنة الجوالة والخدمة العامة، اللجنة العلمية والتكنولوجية.

يأتى ذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد وعضوية كل من: الدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم على بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.