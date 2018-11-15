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وزير التعليم العالى يشهد اليوم انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:00 ص
وزير التعليم العالى يشهد اليوم انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس الدكتور خالد عبد الغفار
كتب محمود راغب
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يشهد صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وذلك بدار ضيافة الجامعة.

ويأتى ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والنظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث و سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة  وعمداء ووكلاء الكليات.

ومن المقرر أن يجرى اليوم انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه وهى: لجنة الأسر، اللجنة الاجتماعية والرحلات، اللجنة الرياضية، اللجنة الفنية، اللجنة الثقافية والإعلامية، لجنة الجوالة والخدمة العامة، اللجنة العلمية والتكنولوجية.

يأتى ذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من: الدكتور  عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم علي بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.

 


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