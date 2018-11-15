video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى لإصلاح التعليم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:12 م
وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى لإصلاح التعليم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب مدحت وهبة - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق
أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزازة ستدعم  الصندوق الوقفى لدعم التعليم فى مصر، بمبلغ 100 مليون جنيه، بعدما قررت الحكومة إنشاءه.
 
فى السياق ذاته أكد وزير الأوقاف أنه سيتم توزيع السلع الأساسية عقب الاحتفال بمولد النبوى على الأسر الفقيرة بمعدل 3 كيلو أرز و2  كيلو سكر وقيمة هذه السلع من ريع الوقف.
 
وأضاف وزير الأوقاف نحن نطمئن بمدى جاهزية وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفيرهم السلع الأساسية ومن قبل ذلك قامت الوزارة بتوفير كميات كبيرة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
 
وتقدم وزير الأوقاف بالتهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الاساسية للاسر الاولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلبة واللواء احمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر.
 
توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (1)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (2)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (3)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (4)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (5)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (6)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (7)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (8)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (9)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (10)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (11)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (12)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (13)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (14)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (15)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (16)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (17)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (18)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (19)
 

 

توقيع برتوكول بين الاوقاف والتموين (20)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ" اليوم السابع":لن نسمح بتوظيف المساجد سياسيا.. والفتاوى تتغير بتغير العصر والمكان .. ندرب الدعاة على منهج التفكير لا التلقين.. ولا مكان لأصحاب الأجندات فى المساجد

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أول حوار عقب تجديد الثقة به: «يونيو» كتبت تاريخا استثنائيا.. والرئيس السيسى قام بأكبر عملية إنقاذ وطنى فى.. والإخوان جماعة إرهابية إقصائية عنصرية وتزعم أنها المختارة

وزير الاوقاف

محمد مختار

الصندوق الوقفى




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة