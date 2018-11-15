وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى لإصلاح التعليم

كتب مدحت وهبة - تصوير أحمد معروف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزازة ستدعم الصندوق الوقفى لدعم التعليم فى مصر، بمبلغ 100 مليون جنيه، بعدما قررت الحكومة إنشاءه.

فى السياق ذاته أكد وزير الأوقاف أنه سيتم توزيع السلع الأساسية عقب الاحتفال بمولد النبوى على الأسر الفقيرة بمعدل 3 كيلو أرز و2 كيلو سكر وقيمة هذه السلع من ريع الوقف.

وأضاف وزير الأوقاف نحن نطمئن بمدى جاهزية وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفيرهم السلع الأساسية ومن قبل ذلك قامت الوزارة بتوفير كميات كبيرة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتقدم وزير الأوقاف بالتهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الاساسية للاسر الاولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلبة واللواء احمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر.