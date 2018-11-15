وزير الأوقاف: أكبر رؤوس عاتية فى التطرّف لا يجروأ واحد منهم التحدث بالمساجد

كتب مدحت وهبة - تصوير أحمد معروف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يجرؤ أحد من المتطرفين على صعود المنابر فى المساجد حاليا، حيث يتم متابعة جميع المساجد، قائلا:" أكبر رؤس عاتية فى التطرّف لا يجرؤ واحد منهم على الإمساك بميكرفون المساجد أو خطبة الجمعة"، لافتا إلى أن هناك عشرات المساجد كان يستحوذ عليها المتطرفون وكانت خارج السيطرة مثل مسجد أسد بن الفرات وكان يسيطر عليه حازم أبو إسماعيل وكذلك مسجد القائد إبراهيم والعزيز بالله ﻭأنه حاليا تم ضبط ذلك.



وأضاف أنه كان هناك مافيا وبزنس لبعض الجمعيات فى الماضى حتى تم استقرار الوضع حاليا قائلا: "لو حدث وفلت الأمر مرة يحاسب المخطأ فورا، حيث كان يوجد بعض الأشخاص يسيطرون على المساجد فى الماضى من خارج الأزهر والاوقاف لكن تم إنهاء هذا الوضع".



وجاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء عن هذه الأسر.