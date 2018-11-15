وزيرة الهجرة: الفنون والثقافة سلاح هام لمجابهة الثقافات الهدامة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الوزارة وفدا من القائمين على تنظيم مهرجان أسوان لسينما المرأة، الذى ضمّ محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، ودكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، وحسن أبو العلا مدير المهرجان.

ووجه الوفد دعوة إلى وزيرة الهجرة لرعاية وحضور المهرجان في دورته الرابعة فبراير المقبل، وتسليط الضوء على المواهب السينمائية المصرية بالخارج ودعوتهم للمشاركة فى هذه الدورة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الفكرة التى يقوم عليها المهرجان تحمل أبعادًا عدة جميعها يهدف إلى إبراز الدور المحوري للمرأة في مجتمعاتنا العربية وأيضا الأوروبية ويُعلي من شأنها، خاصة فيما يتعلق بمناقشته أعمال تنتصر لقضايا المرأة في شكل جديد للدفاع عن العنصر النسائي وإعطائه جزءا من حقه المسلوب، مشيرة إلى أهمية دور القوى الناعمة والفن تحديدًا في دحض الأفكار المتطرفة، حيث إن الفن السلاح الحقيقي لمجابهة هذه التوجهات الهدامة.

فيما قال محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، إن مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالدورة الرابعة من مهرجان أسوان سيمنحه ثقلاً كبيرًا ويعطيه بعدًا جديدًا نحو مشاركة قطاع من النساء المصريات بالخارج المعنيات بصناعة السينما وتسليط الضوء على تجاربهم الملهمة، فضلاً عن الرغبة في الاستفادة بخبراتهن العميقة في هذا المجال على المستوى العالمي، بما يعد تفاعلاً إيجابيًا لأن المهرجان يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتقريب الثقافات باعتبارها أهم أدوات الحوار التي تسهم في توطيد العلاقات المختلفة بين الشعوب خاصة الثقافية.

كما أبدت السفيرة نبيلة مكرم ترحيبها بالمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، مؤكدة ضرورة تسليط مزيد من الضوء على قضايا المرأة والدفع في تجاه إعطائها ما تستحقه من فرص، فالواقع المصري يؤكد أن المرأة المصرية جديرة قادرة على إنجاز أية مهمة تكلف بها وتحمل الأعباء المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعوة ومشاركة نماذج مشرفة من النساء المصريات بالخارج اللاتي حققن نجاحات على مستوى صناعة السينما والفنون، وكان لهن تأثيرًا ملموسًا في مجتمعاتهم المختلفة، بما يفتح سبلا جديدة من التواصل معهن من خلال فرصة للاستماع لهن وعرض تجاربهن الثمينة.

من جانبه، أشار حسن أبو العلا مخرج المهرجان، إلى الدور الذي يلعبه المهرجان في عملية التنشيط السياحي لمدينة أسوان عن طريق صناعة السينما، وذلك من خلال مشاركة عدد من أبرز نجوم السينما في مصر والدول العربية والعالم، مؤكدًا أن المهرجان هو أول مهرجان أفلام مصري متخصص في ورش عمل للشباب بمحافظة أسوان.