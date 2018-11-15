وزيرة الثقافة وقيادات الشارقة فى افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربى.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربى الذى ينظمه بيت الشعر بالأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، وذلك فى قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل، والذى يستمر حتى يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر الجارى.

حضر فعاليات المؤتمر كل من العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، نائباً عن المحافظ، وهيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية فى دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر بالشارقة، ووفد من دائرة الثقافة بالشارقة وبحضور الناقد الدكتور محمد عبد المطلب ضيف شرف المهرجان، والشيخ محمود بسيونى ممثل الأزهر الشريف.

وفى افتتاح المؤتمر تحدث العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، ونقل تحية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للضيوف، مؤكداً على أن بيت الشعر يقوم بمجهودات كبيرة فى إثراء الشعر العربى بتنظيم عدة فعاليات متنوعة على مدار العام ويستضيف نجوم الشعر من مصر ومختلف دول العالم العربى للتأكيد على أن مصر منارة الثقافة العربية التى تهدف لرفع مستوى الثقافة بمختلف أشكالها.

فيما قال هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب – فى كلمته بالمؤتمر – على أن مثل تلك الفعاليات تساهم فى دعم الأجيال الجديدة وإكتسابها الخبرات من عمالقة الشعر بمصر والوطن العربى، وبيت الشعر بقيادة حسين القباحى يقدم مجهودات كبيرة فى خدمة حركة الإثراء الثقافى بفعاليات ومهرجانات متنوعة فى مصر وخارجها، مرحباً بكافة الضيوف العرب فى فعاليات المهرجان ومحبتهم الكبيرة لمصر، وتم خلال افتتاح المهرجان تكريم عدد من الشعراء الشباب المتميزين على هامش مشاركتهم فى فعاليات بيت الشعر العربى خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات اليوم الأول لافتتاح المهرجان، مساء اليوم الخميس، بافتتاح فعاليات المعرض التشكيلى الدولى" أبجد - بين الضاد واللون " فى دورته الثالثة، ويأتى ذلك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاح بيت الشعر، وتتويجًا لأنشطته الثقافية طوال العام، حيث سيضم المعرض 37 فناناً فنانة من داخل مصر وخارجها، كما يشتمل المعرض على أكثر من 40 عملاً تشكيلياً ما بين حروفيات الخط العربى والفنون التشكيلية بمختلف أقسامها وذلك بمشاركة 9 دول هى" مصر والإمارات والمغرب وتونس والعراق وسلطنة عمان والكويت وإسبانيا وتركيا " وذلك فى قاعة العرض الرئيسية ببيت الشعر بالأقصر بطريق الكباش الجديد، حيث أن المعرض يقام تحت إشراف الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وقوميسيير عام ومنظم المعرض، والدكتور أحمد جمال عيد مدرس التصميم وفنون الكتاب بكلية الفنون الجميلة.



افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الشعر العربي



تكريم الشعراء الشباب والمتميزين خلال افتتاح مهرجاان الشعر العربي



جانب من افتتاح مهرجان الشعر العربى بالاقصر



جانب من المشاركين بفعاليات مهرجان بيت الشعر بالاقصر



رئيس هيئة الكتاب وقيادات الثقافة بالشارقة يفتتحون مهرجان الأقصر للشعر العربي (4)



رئيس هيئة الكتاب وقيادات الثقافة بالشارقة يفتتحون مهرجان الأقصر للشعر العربي



رئيس هيئة الكتاب يرحب بقيادات الازهر والاوقاف فى مهرجان الشعر العربي



قاعة المؤتمرات بالاقصر تستضيف افتتاح مهرجان الشعر العربي



قيادات الازهر والاوقاف فى حضور مهرجان بيت الشعر بالاقصر



قيادات الشارقة يلتقطون الصور مع طلفة مميزة فى الشعر