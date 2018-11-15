وزيرة التخطيط تزور جناح بنك مصر فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى بيروت

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، جناح بنك مصر فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى بيروت، وكان فى استقبالها، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من قيادات البنك، حيث قالت مداعبة الحضور عند إهدائها "كرة تخفيف الضغط الحمراء": أنا زملكاوية.

وزار جناح بنك مصر، أيضًا، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فؤاد السنيورة، ولفيف من القيادات الحكومية اللبنانية، وذلك خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.



رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة مع قيادات بنك مصر



جناح بنك مصر



جناح بنك مصر فى مؤتمر المصارف العربية



وزيرة التخطيط فى جناح بنك مصر