وزيرة البيئة تلتقى نظيرها اليابانى لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون بين الجانبين

كتبت آية دعبس

اجتمعت صباح اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مينورو كيوتشى وزير البيئة اليابانى لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى، بحضور الوفد المرافق له ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.

تناول الاجتماع تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة فى مجالات حماية التنوع البيولوجى وسبل إدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية.

كما تم استعراض مبادرة ساتوياما لحماية التنوع البيولوجي وخطة ما بعد 2020 الخاصة بحماية التنوع البيولوجي علاوة على سبل الإستفادة من النظام البيئى فى مواجهة الكوارث الطبيعية.

جديرا بالذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر ويسبق المؤتمر حاليا العديد من الفعاليات لتوحيد الرؤى و العمل على تحقيق تأييد عالمى لمبادرة مصر لدمج إتفاقيات التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.