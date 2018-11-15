وزيرة البيئة تزرع شجرة زيتون بمشاركة وفود مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

زرعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، بمشاركة وفود مؤتمر الأطراف الـ 14 للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ، شجرة الزيتون بحديقة السلام.

وأكدت وزيرة البيئة، أن اتفاقية التنوع البيولوجي هذا العام تحظى بشئ مهم يتمثل في مرور أكثر من 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر محظوظة باستضافة المؤتمر هذا العام .

وأكدت ياسمين أن اختيار شجرة الزيتون لأنها تعد رمزا للسلام، كما ذكرت أنه بعد مرورا ٥٠ عاما من الآن ستصبح هذه الأشجار التى تمت زراعتها اليوم رمزا للسلام.

يذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر ويسبق المؤتمر حاليا العديد من الفعاليات لتوحيد الرؤى و العمل على تحقيق تأييد عالمى لمبادرة مصر لدمج إتفاقيات التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.