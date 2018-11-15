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نيكى يتراجع جراء بيع فى البنوك وموردى أبل

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:20 ص
نيكى يتراجع جراء بيع فى البنوك وموردى أبل بورصة عالمية - صورة أرشيفية
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا، اليوم الخميس، مع هبوط أسهم البنوك بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال وخسائر فى أسهم القطاع المالى بالولايات المتحدة.

 

وتأثرت السوق سلبا بعمليات بيع فى أسهم الشركات الكبيرة بالسوق مثل سوفت بنك وفانوك وتراجع أداء موردى أبل.

 

وهبط نيكى 0.2% ليغلق المؤشر القياسى عند 21803.62 نقطة.

 

ويقول المحللون إن المستثمرين محبَطون بعدما أحجمت بنوك يابانية كبيرة، أعلنت عن أرباح للربع الثانى فى الجلسة السابقة، عن رفع توقعاتها السنوية.

 

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأسوأ أداء لينخفض مؤشره 2.1%.

 

وتراجع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 3.1% فى حين نزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.7%. وزادت عمليات بيع فى القطاع المالى بالولايات المتحدة الليلة الماضية من ضعف المعنويات فى السوق.

 

وتأثرت أسهم الشركات المالية الأمريكية سلبا بالمخاوف من تشديد القواعد التنظيمية للقطاع المصرفى مع سيطرة الحزب الديمقراطى على مجلس النواب الأمريكى.

 

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 2.7%وهبط سهم فانوك 1.9% ليخصما 41 نقطة من نيكي.

 

وتضرر موردو أبل بشدة بعد انخفاض سهم الشركة المصنعة للهاتف آيفون فى الجلسة السابقة، مع تهاوى سهم تايو يودن 4.8% وانخفاض تي.دي.كيه كورب 3.1%.

 

ومخالفا حالة الضعف فى السوق، قفز سهم أمادا هولدنجز 11% بعد أن رفعت شركة تصنيع المنتجات المعدنية توقعاتها لأرباحها التشغيلية فى سنة حتى مارس إلى 43 مليار ين من 40.5 مليار ين.

 

وقالت الشركة إنها ستعيد شراء 2.73% من الأسهم القائمة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1638.97 نقطة.


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