ننشر نص قائمة أدلة الثبوت وقرار الإحالة للجنايات لقتلة طالب الرحاب

كتب أحمد إسماعيل

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لقائمة أدلة الثبوت وقرار إحالة الطالبة حبيبة ووالدها، و6 آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل طالب الرحاب ودفن جثته داخل أحدى الشقق.

ذكر أمر الإحالة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات .

تتهم النيابة العامه كلا من أشرف حامد رجب 55 سنة صاحب مكتب مقاولات " محبوس" وحبيبة أشرف حامد 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية ومحمد يحيى النحلاوى " سورى الجنسية " 20 سنة يعمل سائق ، وباسم محمد نشأت 40 سنة رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير ، وسيد رمضان وشهرته " سيد سيكا" 40 سنة سائق و مجدى عبد السلام 40 سنة سفرجى ووليد حربى 32 سنة سائق وأحمد حربى 21 سنة عامل .

لأنهم فى يوم 19 أغسطس 2018 قتلوا المجنى عليه بسام أسامه إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض شقة سكنية أستأجرها المتهم الأول وكمنوا له مع المتهمين من الرابع وحتى الأخير بتلك الشقة التى أيقنوا حضوره إليها سلفا بأن استدرجته المتهمة الثانية أليها موهمة أياه حصوله على مبلغ مالى من المتهم الأول وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأيدى وقاموا بتوثيقه بالحبال والشريط اللأصق وما أنفرد به المتهم الأول حتى أطبق على عنقه بيده قاصدا من ذلك قتله إلى أن فارق الحياة فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته ثم قام بإلقاءه فى الحفرة التى أعدها مسبقا بمساعدة المتهم الثالث ووارى جسمانه بإلقاء التراب عليه .

و أضاف أمر الإحالة أنه تقدم على تلك الجناية جناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان أحتجز المتهمون جميعا المجني عليه بسام أسامه دون سبب قانونى داخل الشقة السكنية وتناوبوا على تعذيبه بدنيا فى أنحاء متفرقة من جسده وقد وقعت جريمة القتل نتيجة للتعذيب وقد أرتبطت جنحة أخرى بجريمة القتل وهى أن المتهمين الأول والثانية والثالث سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه .

فيما ضمت قائمة أقوال الشهود وأدلة الثبوت فى القضية على 9 شهود إثبات ، قال الشاهد الأول عمر اسامه محمد 19 سنة طالب بالجامعة البريطانية ، بأن شقيقه تغيب عن المنزل بتاريخ الواقعة وقام برفقة والده بتحرير محضر تغيب بقسم شرطة الشروق وعلم عقب الواقعة بقيام المتهمين الأول والثانية بقتله على إثر خلافات سابقة بينهم .

فيما قال الشاهد الثانى أحمد حسام 24 سنة ضابط شرطة أن المجنى عليه كان برفقته بمحل أحد اصدقائه حتى صباح يوم الواقعة وأخبره قبل مغادرته بتوجهه لمقابلة المتهمة الثانية وكان بحوزته أنذاك بعض المسروقات المضبوطة

وشهد يحيى أحمد حسن 41 سنة شريك فى شركة الأهرام للتسويق العقارى بأن المتهمين الأول والرابع حضروا إليه قبل الواقعة بتسعة عشر يوما وطلبا منه استئجار شقة سكنية بشرط أن يكون بالدور الأرضى لإستخدامها مسكن زوجية للمتهم الرابع وبالفعل إنتقل برفقتهم للشقة محل الواقعة وعقب مشاهدة المتهمين لها طلبا تأجيرها فقام بتوصيلهم للشاهد الرابع .

وقال الشاهد الرابع شعبان أحمد حسن مدير وشريك بشركة الاهرام للتسويق العقارى أن المتهمين الأول والرابع حضروا إليه عن طريق الشاهد الثالث وطلبوا منه استئجار الشقة مكان ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بـ 19 يوما وأنه قام ب‘نهاء إجراءات الإيجار إليهم كوسيط بعموله .

وشهد عمرو عبد الحميد صاحب مكتب مقاولات بأن المتهم الأول استعان به قبل الواقعة بحوالى أسبوعين لتشطيب الشقة مكان ارتكاب الجريمة عقب إخباره تجهيزها لتأجيرها من أحدى السيدات وطلب منه عمل حفرة كبيرة بالمطبخ مدعيا وضع خزنة بها وبالفعل قام بعمل تلك الحفرة عن طريق الشاهد السادس وعقب الواقعة طلب منه المتهم الأول استكمال تركيب بلاط المطبخ بعد ردم الحفرة لإلغاء الإيجار،وبالفعل تم تركيب البلاط عن طريق الشاهدين السادس والسابع عقب الواقعة بحوالى أسبوع بعد عمل طبقة خرسانية أسفل البلاط كطلب المتهم.

وشهد الرائد محمد كمال رئيس مباحث قسم الشروق أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الأصرار والترصد على إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين الأول والثانية فأتفق المتهمين الثلاثة الأول على قتله فاستأجر المتهم الأول الوحدة السكنية مكان ا{تكاب الواقعة وقام بعمل حفرة بمطبخها واتفق مع المتهمين من الرابع حتى الثامن على التواجد بالشقة لمساعدته فى احتجاز المجنى عليه وتكبيله بالحبال حال وصوله وتسليمه أليه وقامت المتهمة الثانية بغستدراجه إلى مكان الواقعة مدعية إعطاء المتهم الأول الأول له مبلغ من المل فى حال حضوره وعندما وصل المجنى عليه انقض عليه المتهمين متعديين عليه بالضرب بأيديهم ووثقوه بالحبال وأنصرفوا جميعا عدا الاول قام بخنقه بيده حتى توفى ثم قام بمساعدة المتهم الثالث بالقاءه بالحفرة المعدة بمطبخ الشقة وردموا فوقه .

من جانبها حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار لطفى سالمان سالم عمر وعضوية المستشارين محمد حلمى قنديل وإيهاب حكيم ومحمد الفيصل.