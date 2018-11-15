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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر ارصاد- أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
 
كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة غربا، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 16 24 
 
شبين الكوم 16 24
 
طنطا 15 23
 
دمنهور 14 23
 
الإسكندرية 14 23
 
بلطيم 14 23
 
مطروح 15 22
 
السلوم 14 20 
 
سيوة 14 22 
 
بورسعيد 17 23
 
دمياط 17 23
 
الزقازيق 16 24
 
الاسماعيلية 14 25
 
السويس 14 25
 
العريش 14 23
 
رفح 14 22
 
رأس سدر 15 24
 
نخل 08 22
 
نويبع 19 24
 
طابا 16 23
 
كاترين 06 18
 
الطور 16 24
 
شرم الشيخ 20 25
 
الغردقة 18 26
 
مرسى علم 18 25
 
الفيوم 15 24
 
بنى سويف 15 24
 
المنيا 14 24 
 
أسيوط 13 24 
 
سوهاج 13 24 
 
قنا 14 25
 
الأقصر 15 25
 
أسوان 15 26 
 
أبوسمبل 14 25
 
الوادى الجديد 13 26
 
شلاتين 18 28
 
ابو رماد 18 27
 
راس حدربة 17 26
 
حلايب 17 26
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 
 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 21 25 
 
المدينة 14 27
 
الرياض 18 31 
 
المنامة 25 30
 
أبوظبى 24 34
 
الدوحة 27 31
 
الكويت 18 24
 
دمشق 08 17
 
بيروت 17 21
 
عمان 09 16
 
القدس 11 16
 
غزة 17 22
 
بغداد 13 20
 
مسقط 23 29 
 
صنعاء 07 25
 
الخرطوم 17 32
 
طرابلس 17 24
 
تونس 14 21
 
الجزائر 13 19
 
الرباط 12 21
 
نواكشوط 18 28
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 00 09 
 
اسطنبول 09 11 
 
اسلام اباد 09 23 
 
نيودلهى 13 28
 
جاكرتا 25 34
 
بكين 01 08 
 
كوالامبور 24 30
 
طوكيو 08 16
 
أثينا 10 17
 
روما 08 19
 
باريس 06 14
 
مدريد 10 17
 
برلين 03 11
 
لندن 09 16
 
مونتريال -06 -02
 
موسكو -07 01
 
نيويورك 01 02 
 
واشنطن 03 04
 

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