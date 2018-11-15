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الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:22 م
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ننشر استعدادات مديرية أمن الإسكندرية لتأمين مباراة مصر وتونس غدا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:00 م
ننشر استعدادات مديرية أمن الإسكندرية لتأمين مباراة مصر وتونس غدا ستاد برج العرب
كتبت دينا الحسيني و الإسكندرية - أسماء على بدر
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أنهت مديرية أمن الإسكندرية تأمين مباراة كرة القدم بين منتخب مصر تونس بإستاد برج العرب وقام اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بعقد اجتماع أمنى موسع، وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية وذلك استعداداً لتأمين المباراة.

 

حيث تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع جميع الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر.

 

بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطة الخارجى.

 

كما اشتملت الخطة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد و مكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

 

وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بالدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى الدعوات و التذاكر المصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى.

 

كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول و المدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية ومتابعة و تسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

 

كما أكد على تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.


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