ننشر أسماء رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة أسيوط

"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين فى الانتخابات الطلابية بمناصب أمناء اتحاد الكليات ومساعديهم.

ففى كلية الهندسة فاز الطالب محمد مصطفى امين الاتحاد الكلية وعلى جلال الدين بمنصب المساعد، وفى كلية التجارة فازت الطالبة منة الله محمد قطب بمنصب امين الاتحاد وابراهيم عادل امين مساعد، وفى كلية الحقوق فاز الطالب مصطفى محمود احمد والطالب محمد احمد عبد الرازق مساعد ، وفى كلية طب الاسنان فاز الطالب احمد ممدوح سيد بمنصب امين الاتحاد و احمد الامير عبد الباسط بمنصب المساعد، كما فاز فى كلية الحاسبات والمعلومات الطالب احمد محروس بمنصب الامين واحمد حسين محمد بمنصب المساعد، وفى كلية الطب فاز محمود محمود محمد سعد بمنصب الامين وحسام الدين سمير بمنصب المساعد .

وأسفرت الانتخابات فى كلية الصيدلة عن فوز احمد محمد عبد العزيز بمنصب الامين وعمرو محمود حسين بمنصب المساعد، وفى الطب البيطرى فاز الطالب عبد الرحمن بدر احمد بمنصب الامين، ومحمد منتسب غالب بمنصب المساعد،وفى التربية الرياضية فاز حسام محمود شريت بمنصب الامين و محمد عصام الدين رجب بمنصب الامين المساعد، اما محمود رفعت عامر فقد تم اعلانه امينا لاتحاد كلية الزراعة وعبد الرحمن سامى حامد مساعدا له، وعبد الرحمن حسين محمد امينا لاتحاد كلية العلوم وسيد على مساعدا له، ومحمد رمضان بدوى امينا لاتحاد كلية التربية و عثمان جمال عبد العزيز مساعدا له.

وفى كلية الفنون الجميلة اسفرت عن فوز محمود اسماعيل بمنصب امين الاتحاد و تغريد عادل هاشم مساعدة له، وفى كلية التربية النوعية فاز عبد الله عمار احمد بمنصب امين الاتحاد واحمد جمال محجوب مساعدا ، اما فى كلية الخدمة الاجتماعية ففاز محمد محمود سيد بمنصب الامين، ومريانا كميل خلف بمنصب المساعد، بينما فاز محمد عباس بمنصب امين اتحاد كلية التمريض، ومحمد حسنى مساعدا له ،وكذلك عبد الرحمن محمد ماهر فاز بمنصب امين اتحاد كلية الاداب واحمد حسن عباس مساعدا له ، واخبرا فى معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر فاز الطالب عمرو حمدى عبد الكريم بمنصب امين الاتحاد ورفيدة فرج حمدى مساعدا له.