نقيب الصيادلة: إدخال مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات الشرقية

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه سيتم توقيع بروتوكول محافظة الشرقية، الأسبوع القادم، لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية.

وأشار إلي أن نقابة الصيادلة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بإنشاء هذه المراكز، جاء ذلك خلال لقاء نقيب عام زيارة نقيب عام صيادلة مصر مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأضاف عبيد، فى بيان، أن المعلومات الدوائية تقوم برفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم على توحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.