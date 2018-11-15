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نقيب الصيادلة: إدخال مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات الشرقية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:52 ص
نقيب الصيادلة: إدخال مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات الشرقية الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه سيتم توقيع بروتوكول محافظة الشرقية، الأسبوع القادم، لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية.
 
وأشار إلي أن نقابة الصيادلة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بإنشاء هذه المراكز، جاء ذلك خلال لقاء نقيب عام زيارة نقيب عام صيادلة مصر مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.
 
وأضاف عبيد، فى بيان، أن المعلومات الدوائية تقوم برفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم على توحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.
 
 

 


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