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نفتالى بنيت يلمح: سأشن عملية عسكرية على غزة عقب تولى وزارة الدفاع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:59 م
نفتالى بنيت يلمح: سأشن عملية عسكرية على غزة عقب تولى وزارة الدفاع نفتالى بنيت
كتب- هاشم الفخرانى
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ألمح نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى والمرشح لتولى منصب وزارة الدفاع عقب استقالة افيجدور ليبرمان باللجوء إلى عملية عسكرية ضد قطاع غزة فى حال توليه المنصب الذى طالب به رسمياً اليوم الخميس من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "بنيت" قوله خلال مؤتمر صحفى أجراه اليوم الخميس إن السبب وراء مطالبته بهذا المنصب المهم من أجل شىء واحد وهو عودة الجيش الإسرائيلى إلى مكانته الطبيعية فى تحقيق هجمات عسكرية.

 

وقال "بنيت" إن هناك العديد من التحديات التى تواجه أمن إسرائيل من كافة الاتجاهات سواء فى الشمال والذى تمثله منظمة حزب الله اللبنانى أو فى الجنوب .

 

وأكد "بنيت" على أن الجيش الإسرائيلى يمتلك من القوة العسكرية والقدرات القتالية ما تمكنه من تحقيق انتصارات كبيرة على أعداءها .

 

 

 

 

 


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اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

نفتالى بنيت

استقالة ليبرمان




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