نتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية فى قضية مقتل خاشقجى فى 17 معلومة

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

أوضحت النيابة العامة السعودية فى إيجاز صحفى، أن التحقيقات التى أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ21 فى قضية مقتل جمال خاشقجى تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:

1 ـ أن الواقعة بدأت يوم 29 / 9 / 2018، عندما صدر أمر باستعادة المجنى عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو "نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق" الذى أصدر أمره إلى قائد المهمة.

2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة خاشقجى يتشكل من 3 مجموعات (تفاوضى - استخبارى - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع خاشقجى .

3 ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق، بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة، بحكم تخصصه الإعلامى واعتقاده أن المجنى عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده فى الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائى فى الأدلة الجنائية، بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية فى حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردى دون علم مرجع الأخصائى المشار إليه.

6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون فى تركيا، لتجهيز مكان آمن فى حال تطلب الأمر إعادته بالقوة .

7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد إطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجنى عليه إلى المكان الآمن فى حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه فى حال الفشل فى التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.

8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجى بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.

9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجنى عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية

11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.

13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذى سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجنى عليه ورميها بعد خروجه فى إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان) .

15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية فى مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد .

16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستى لمنفذى الجريمة عددهم (4) أشخاص

17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجنى عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة.