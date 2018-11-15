نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمار

كتبت- هبة حسام

استقبل اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية نيابة عن الفريق مهاب مميش اليوم الخميس، السفير اليابانى، "ماساكى نوكى، والوفد المرافق له فى مبنى خدمة المستثمرين بالعين السخنة، وذلك فى إطار الزيارة التى يجريها لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الحيوية فى المناطق والموانئ التابعة لها.

من جانبه قال اللواء محفوظ طه، إن مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقياً فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل السياسات الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة المصرية، وإجراءات التيسير على المستثمرين، معرباً عن سعادته باهتمام السفير اليابانى بالمنطقة الاقتصادية وسعى الجانب اليابانى للتعاون المشترك مع مصر والمنطقة.

وأشار محفوظ فى بيان له اليوم، إلى الوضع الحالى للاستثمار فى مصر وأهم المشروعات التى تقوم بها الدولة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة لجعل مصر هدف رئيسى للمستثمر، لافتا فى عرض تقديمى له إلى أهم المشروعات القائمة فى منطقة العين السخنة، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة.

كما أشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، إلى أهم الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار فى المنطقة عموماً، والتى تقوم بمفاوضات مع الهيئة حالياً لتشغيل رصيف السيارات فى شرق بورسعيد، كما تحدث عن الاستقلالية التى تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها الممثل من معظم الوزارات فى مصر، إضافة إلى أهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين والأخرى التى تتمثل فى مهارة وكفاءة العمالة المصرية وانخفاض تكلفة الإنتاج، مما يمثل إضافة قوية للاستثمار منخفض التكاليف.

فيما قام الوفد اليابانى بجولة فى منطقة "تيدا" الصناعية والمطور الصناعى “SIDC”، وزيارة ميناء السخنة، وتفقد بعض المشروعات فى الميناء، ومعاينة الرصيف الجارى إنشاءه داخل الميناء.