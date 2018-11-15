ميركل ترحب بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

(رويترز)

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لكنها حذرت من أن أسوأ سيناريو يمكن حدوثه هو خروج بريطانيا دون اتفاق.

وبينما تكابد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج بعد استقالة وزراء من حكومتها احتجاجا على المسودة قالت ميركل "الحالة الأسوأ والأكثر اضطرابا هى ألا يكون هناك أتفاق من أى نوع".

وقالت فى مؤتمر صحفى مخصص للاستراتيجية الرقمية لحكومتها "يتعين أن تروا البدائل وعندئذ لكم أن تسألوا: هل ما لدينا أساس؟ بالتالى آمل فى إمكانية أن يكون هذا أساس".

وأضافت "لدينا وثيقة على المائدة (تقول) إن بريطانيا والاتحاد الأوروبى المؤلف من 27 دولة اتفقوا عليها وبالتالى فإنه بالنسبة لى لا شك الآن فى أن نتفاوض أكثر".

وفى وقت سابق شددت ميركل بعد أن عبرت عن سعادتها بمسودة الاتفاق على ضرورة بحثها وأن تصبح اتفاقا نهائيا.