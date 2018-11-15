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مياه القناه تنهى تطهير شبكات صرف منطقة عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:38 م
مياه القناه تنهى تطهير شبكات صرف منطقة عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية جانب من اعمال التطهير
الإسماعيلية- جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه القناه أن فرق الطوارئ والتطهير أنهت أعمالها فى مناطق ذات التصرفات الزائدة وذلك بالتطهير باستخدام النافورى والفاكيوم، بمنطقة شارع عبد الحكيم عامر، وذلك لخفض مستوى إرتفاع منسوب مياه الصرف داخل بعض المدارس المربوطه على الشبكه.
 
 
وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لشركة مياه القناة إلى أن هذة الأعمال تأتى فى إطار الحلول التى تم بحثها مع إدارة الأزمات فى اللامركزية بالتربية والتعليم والشركة، لمعالجة إنخفاض مستوى مطابق صرف المدارس عن الشبكه بهذه المنطقة، كما تم تكثيف الأعمال بشبكة محمد رياض بقطاع بورسعيد، استكمالا لأعمال شبكة الزهور، والتى شهدت أعمال فى مناطق كثيرة من الحى، وكان لها أثرا فى تفادى حدوث أية تراكمات فى المياه خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم الإستمرار فى تلك الأعمال خلال الشتاء، نظرا للتغيرات الجوية المتقلبة والمتوقعة خلال هذه الأيام.
 

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