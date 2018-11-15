موجز أخبار 1 ظهرا.. النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصا بقتل خاشقجى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الاخبار الهامة على رأسها توجيه النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.

وقال النائب العام السعودى إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودى ـ التركى، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الموقوفين فى هذه القضية والبالغ عددهم 21 واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.

النيابة العامة السعودية توجه التهم لـ 11 شخصا من الموقوفين فى قضية خاشقجى

وجهت النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجى، وقال النائب العام السعودى إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودى ـ التركى، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الموقوفين فى هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، وذلك حسبما نقلت وكالة"واس".

سوء الأحوال الجوية بالكويت يتسبب فى توقف حركة الطيران مع القاهرة

تسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار الكويت الدولي، في تعليق كل رحلات الطيران المتجهة من القاهرة إلى الكويت، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة الحركة إلى طبيعتها.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من سلطات مطار الكويت الدولي، بوقف الرحلات القادمة من القاهرة إلى الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية، مُشيره إلى أنه تم وقف جميع رحلات الطيران منذ مساء الأمس الأربعاء، والتي وصل عددهم حتى الآن، إلى 5 رحلات جوية، ما بين رحلات مصر للطيران وطيران الجزيرة والخطوط الكويتية.

وزير الأوقاف: فصل من يكتب "بوستات" تتعارض مع الوسطية.. ونتابع الأئمة جيدا

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن متابعة الوزارة للعاملين بالأوقاف ومن يجلسون على المنابر كما يتم متابعة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال وزير الأوقاف: "لو تبين كتابه أى شخص "بوست" يتعارض مع الفكر الوسطى يتم محاسبته تأديبيا، مع التوجيه بفصله، مضيفا:" يتم مواجهه أى عناصر بعيده عن الوسطية، ومحاصرة ظاهرة التطرّف التى كانت لدى البعض مسبقا فى المساجد".

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

قال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية، إن جثة جمال خاشقجى تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصيلة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر باستعادة خاشقجى إلى السعودية من القنصلية فى إسطنبول، وقتله فى حال لم يقبل العودة إلى البلاد، وأن الشخص الذى أمر بقتل خاشقجى هو قائد الفريق الذى أرسل لإعادته.

رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة صرف بالجبل الأصفر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجزء الثانى من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، تمهيدا للافتتاح الرسمى قريبا، وكان برفقته محافظ القليوبية، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع يخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وقد تم الانتهاء من تجارب التشغيل، ومن المقرر إنتاج طاقة كهربائية من المشروع، تصل إلى 60% من إجمالى الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحى.

إعادة فتح طريق نوبيع طابا بعد غلقه 5 ساعات بسبب الأمطار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم إعادة فتح طريق نوبيع / طابا، بعد إغلاقة لمدة خمس ساعات بسبب الأمطار التى شهدتها المدينة فجر اليوم وقطعت الطريق بين نوبيع / طابا / فيران / سانت كاترين.

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنة قرر غلق طرق عديدة بالمحافظة أمام حركة سير السيارات حرصا على سلامة المواطنين والمسافرين فتم غلق طريق نوبيع / طابا وطريق وادى فيران/ سانت كاترين.

أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

لأول مرة.. دار الإفتاء تطلق وحدة لأفلام الرسوم المتحركة ردا على المتطرفين

وستعمل الدار عبر الوحدة الجديدة التي أنشأتها مؤخرًا على عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها ودحضها بطريقة ميسرة عن طريق تقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة.

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بـ530 مليون دولار لتطوير نظام الرعاية الصحية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

"الصحة" تغلق 100 عيادة غير مرخصة فى السويس والإسماعيلية خلال 48 ساعة

أكدت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، غلق 80 عيادة غير مرخصة بمحافظتى الإسماعيلية والسويس خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدة أن سلسلة من الحملات أسفرت عن المرور على أكثر من 280 منشأة فى المحافظتين.