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منظمتان حقوقيتان تتهمان قطر باختفاء خالد الهيل.. وتؤكد: تم إعدامه بسجون الدوحة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:33 م
منظمتان حقوقيتان تتهمان قطر باختفاء خالد الهيل.. وتؤكد: تم إعدامه بسجون الدوحة المعارض القطرى خالد الهيل وأمير قطر تميم بن حمد
كتب : أحمد جمعة
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أكدت منظمتان حقوقيتان أنهما تلقتا أنباء عن إعدام المعارض القطرى خالد الهيل قبل بضعة أيام فى سجون سرية بالدوحة.

 

وقالت كلا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات أنهما تشعران بالقلق إزاء سلامة المعارض القطرى، مطالبة السلطات البريطانية والقطرية بتوضيح القضية وراء عودة المواطن القطرى إلى الدوحة، حيث يعارض السلطات القطرية.

 

كما طالبت المنظمتان بتدخل منظمات حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبى حول قضية الهيل، الذى تم ترحيله إلى قطر فى 28 سبتمبر 2018 لأسباب وطرق غير واضحة.

 

وأعلنت المنظمتان أن السلطات القطرية مسؤولة عن صحة وحياة المواطن القطرى خالد الهيل، وكشف كامل الملابسات حول حقيقة خبر اغتياله فى السجون السرية لنظام قطر.

 

كما أدانت المنظمتان انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك حق حرية الرأى فى قطر، مطالبة بالتدخل الفورى لمنظمات حقوق الإنسان، خاصة الهيئات الدولية لإنهاء الانتهاكات الإنسانية في قطر.


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