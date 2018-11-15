"منظمة التحرير" تدعو الدول المانحة لتسديد ما تعهدت به ماليا للأونروا

رام الله (أ ش أ)

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى الدول المانحة للإسراع فى تسديد ما تعهدت به ماليًا من تمويل إضافى للأونروا بمؤتمر نيويورك المنعقد فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضى، لضمان عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطينى.

ووجه أبو هولى- فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الخميس، الشكر لدولة الكويت لتحويلها مبلغ 42 مليون و100 ألف دولار للأونروا تسديدًا لما تعهدت به فى المؤتمر لدعم ميزانية الأونروا، والخروج من أزمتها المالية، لافتًا إلى أن دولة الكويت سبق وأن تبرعت بملغ 8 ملايين دولار لدعمها خلال مؤتمر روما فى مارس 2018؛ ليكون إجمالى قيمة تبرعاتها لها -فى عام 2018- 50 مليون و100 ألف دولار؛ ما يساهم فى استمرارية خدماتها الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأونروا تخطت أزمتها الوجودية الناجمة عن قطع الإدارة الأمريكية مساهماتها المالية، مثمنًا جهود الدول المانحة ودول الاتحاد الأوربى، وروسيا، وجامعة الدول العربية، ومصر، والمملكة السعودية، ودولة الإمارات، والأردن. .. وغيرها من الدول التى ساهمت فى تغطية العجز المالى فى ميزانية الأونروا، وأفشلت المخطط الأمريكى لإنهاء عملها عبر تفكيكها، وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن مؤتمر نيويورك الأخير خرج بتبرعات إضافية قيمتها 122 مليون دولار لدعم الأونروا؛ ما ساهم فى تخفيض عجزها المالى إلى 64 مليون دولار.