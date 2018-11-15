video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"منظمة التحرير" تدعو الدول المانحة لتسديد ما تعهدت به ماليا للأونروا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:41 ص
"منظمة التحرير" تدعو الدول المانحة لتسديد ما تعهدت به ماليا للأونروا الأونروا ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى الدول المانحة للإسراع فى تسديد ما تعهدت به ماليًا من تمويل إضافى للأونروا بمؤتمر نيويورك المنعقد فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضى، لضمان عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطينى.

ووجه أبو هولى- فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الخميس، الشكر لدولة الكويت لتحويلها مبلغ 42 مليون و100 ألف دولار للأونروا تسديدًا لما تعهدت به فى المؤتمر لدعم ميزانية الأونروا، والخروج من أزمتها المالية، لافتًا إلى أن دولة الكويت سبق وأن تبرعت بملغ 8 ملايين دولار لدعمها خلال مؤتمر روما فى مارس 2018؛ ليكون إجمالى قيمة تبرعاتها لها -فى عام 2018- 50 مليون و100 ألف دولار؛ ما يساهم فى استمرارية خدماتها الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأونروا تخطت أزمتها الوجودية الناجمة عن قطع الإدارة الأمريكية مساهماتها المالية، مثمنًا جهود الدول المانحة ودول الاتحاد الأوربى، وروسيا، وجامعة الدول العربية، ومصر، والمملكة السعودية، ودولة الإمارات، والأردن. .. وغيرها من الدول التى ساهمت فى تغطية العجز المالى فى ميزانية الأونروا، وأفشلت المخطط الأمريكى لإنهاء عملها عبر تفكيكها، وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن مؤتمر نيويورك الأخير خرج بتبرعات إضافية قيمتها 122 مليون دولار لدعم الأونروا؛ ما ساهم فى تخفيض عجزها المالى إلى 64 مليون دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأونروا ترحب بعزم دمشق على إعادة اللاجئين الفلسطينيين الى مخيم اليرموك

منظمه التحرير

الاونروا

اللاجئين الفلسطينين

فلسطين




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة