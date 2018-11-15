منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الـ3 بـ8 ميداليات فى رفع الأثقال للمكفوفين

حصل المنتخب المصرى للسيدات على المركز الثالث، فى بطولة رفع الأثقال للمكفوفين، التى تستضيفها محافظة الأقصر، وجاء المنتخب الأوكرانى فى المركز الأول، يليه منتخب روسيا ثانيا، فى حين جاءت تركيا فى المركز الرابع، حيث انطلقت فعاليات البطولة بمنافسات السيدات.

وصرح الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين، أنه بعد صراع ساخن بين أبطال المنتخبات المشاركة فى البطولة وأداء لافت من اللاعبات بمنتخب مصر، حصدت مصر المركز الثالث برصيد 8 ميداليات، بينها 4 ذهبية حققهم اللاعبتان، رشا جمال وإسراء جاد الله، بواقع ميداليتين لكل منهما، بينما حصلت اللاعبة منى بيات على ميدلياتين برونزيتين، ومثلهما لزميلتها فاطمة الزامل.

وأضاف الدكتور أحمد عوين، إن فعاليات البطولة تسير بصورة مميزة وتشهد منافسة قوية بين المنتخبات، مشيدا بأداء لاعبات مصر وحصولهن على المركز الثالث، فضلا عن تحقيق اللاعبة رشا جمال لرقم قياسى جديد، وتمنى عوين أن يحقق منتخب الرجال انجاز جديد فى ظل المجهود الكبير الذى يبذله الدكتور خالد عباده المدير الفنى للمنتخب وجهازه المعاون، من أجل تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، لخوض منافسات البطولة التى تقام للمرة الأول فى مصر.



منتخب مصر للسيدات يحصل علي المركز الثالث علي العالم ببطولة رفع الأثقال للمكفوفين (1)



منتخب مصر للسيدات يحصل علي المركز الثالث علي العالم ببطولة رفع الأثقال للمكفوفين (2)



منتخب مصر للسيدات يحصل علي المركز الثالث علي العالم ببطولة رفع الأثقال للمكفوفين (3)



منتخب مصر للسيدات يحصل علي المركز الثالث علي العالم ببطولة رفع الأثقال للمكفوفين (4)