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ممثل أمريكا الخاص بسوريا: هدف واشنطن فى سوريا هو إلحاق الهزيمة بداعش

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:11 ص
ممثل أمريكا الخاص بسوريا: هدف واشنطن فى سوريا هو إلحاق الهزيمة بداعش سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، أن الهدف الأول لواشنطن فى سوريا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن جيفرى فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر وزارة الخارجية بواشنطن قوله إن "هزيمة داعش لا تعنى بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك، وإنما ضمان أن لا يعود كحركة تمرد مرة أخرى"، مشيرًا إلى أهداف الولايات المتحدة لتقليص مدى النزاع فى سوريا والتوصل إلى حل سياسى ووقف إطلاق النار وخاصة فى إدلب.

وأكد جيفرى أن من أهداف واشنطن أيضا "إخراج القوات الإيرانية والحليفة لها من سوريا"، موضحًا أن "واشنطن تأمل فى بناء قوات أمنية فى سوريا وأن يشارك الشعب فى العملية السياسية حتى لا يعود للتوجه نحو داعش"، كما طالب روسيا باستخدام نفوذها لدى النظام السورى لجلبه لطاولة المفاوضات.


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