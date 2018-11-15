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مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:22 م
مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تشارك مكتبة الإسكندرية فى مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (اعلم)، فى دورته التاسعة والعشرين، الذى يقام فى جامعة البحر الأحمر بمدينة بورتسودان، بجمهورية السودان، فى الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2018. ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان "التقدم إلى الأمام: رؤية مستقبلية لدور الجمعيات والاتحادات المتخصصة فى المكتبات والمعلومات والأرشيف بالعالم العربى.

ويشهد المؤتمر فى كل عام تمثيلًا كبيرًا لمجتمع المكتبات والمعلومات بشقيه المهنى والأكاديمي، من مصر وجميع أنحاء الوطن العربى، حيث يتبادل الحضور خبراتهم المختلفة، ويعرضون أبحاثهم، ويشاركون مبادراتهم التى تتمحور حول المواضيع المتنوعة التى يناقشها المؤتمر.

وتشارك مكتبة الإسكندرية، متمثلة فى المعايير العربية للمكتبات، فى المؤتمر؛ حيث تعرض مطبوعاتها ومشروعاتها المختلفة، مثل "صيغ مارك 21" بالعربية، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية، وهذا فى معرض المؤتمر بجناح مكتبة الإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن "مارك 21" هو المعيار الذى يتم من خلاله توثيق المعلومات الببليوجرافية فى شكل مقروء آليًّا. ويعد من أكثر النظم فعالية فى بناء البيانات ومشاركتها بين المكتبات. وجاءت ترجمته إلى العربية لتفيد المفهرسين العرب، متيحة لهم هذا المعيار العالمى بلغتهم الأم.

 

 


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