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مقرر السكان يستعرض مع سفيرة الأمم المتحدة جهود مصر فى مناهضة ختان الإناث

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:17 ص
مقرر السكان يستعرض مع سفيرة الأمم المتحدة جهود مصر فى مناهضة ختان الإناث الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
كتب وليد عبد السلام
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استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أمس الأربعاء، جاها دوكوريه سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال، وأليسون روى، كبيرة مستشارى الاتصالات ومشرفة الخطابات في مكتب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وبليرتا اليكو ممثل الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.
 
استعرض الدكتور عمرو حسن، خلال اللقاء جهود المجلس القومي للسكان في تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث ، مشيرا إلى إصدار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016/2020 واعتبار المجلس القومي للسكان هو المسئول الوطني عن تنسيق كل الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية ، وخفض معدلات ختان الإناث بالشراكة مع كافة الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني.
 
وقال إن ختان الإناث في مصر  أصبح جناية  يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد.
 
وأشار إلى صدور كتاب دوري من وزير الصحة والسكان في أكتوبر 2017 يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث.
 
وقد أعربت جاها دوكوريه عن سعادتها بالجهود التي تقوم بها مصر لمواجهة ختان الإناث مؤكدة على ضرورة نقل تجربة مصر إلى الدول الإفريقية باعتبار أن مصر رائدة في هذا المجال.
 
في ختام اللقاء أهدي الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ، درع المجلس للسيدة جاها دوكوريه ، وذلك تقديرا لها لما تبذله من جهود في مواجهة ختان الإناث.
 
 

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السكان

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