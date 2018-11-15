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مقتل 5 مسلحين فى غارة جوية جنوب شرق أفغانستان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:37 ص
مقتل 5 مسلحين فى غارة جوية جنوب شرق أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى أن خمسة مسلحين على الأقل قُتلوا إثر ضربة جوية شنتها القوات الأمريكية على إقليم غزنى جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الخميس، عن بيان لفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى، أن قوات التحالف شنت ضربة جوية على منطقة كوبى بمنطقة قره باغ فى الإقليم الأفغانى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 مسلحين وإصابة 3 آخرين.

وأضاف البيان أن الفيلق شن أيضا هجمات بالتعاون مع المخابرات الأفغانية فى منطقة محمد آغا بإقليم لوجار الأفغانى، حيث قامت القوات بمصادرة 40 رأسا حربيا تابعا لمنظومة صواريخ من طراز (بى إم-1) ودراجة نارية محملة بالمتفجرات وجهاز تحكم عن بُعد.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بما فيها حركة طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

 


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